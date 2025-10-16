"Известия": ЦБ расширит коридор цен по ОСАГО

Банк России также увеличит коэффициенты для рисковых регионов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Банк России расширит тарифный коридор по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) и увеличит территориальные коэффициенты для регионов с высоким уровнем нарушений в сфере автострахования. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на директора департамента страхового рынка ЦБ Илью Смирнова.

Совет директоров Банка России в октябре одобрил проект по изменению тарифного коридора, в ближайшие недели документ направят в Минюст, и уже в ближайшие месяцы он вступит в силу, рассказал изданию Смирнов.

В рамках инициативы ЦБ расширит коридор цен на ОСАГО на 15% в обе стороны для легковых автомобилей и на 40% - для мотоциклистов. По словам Смирнова, сейчас страховщики вынужденно устанавливают стоимость полиса у верхней границы, что снижает возможность индивидуализировать тарифы. Новые параметры базовых ставок позволят скорректировать эту ситуацию, отметил он газете.

Кроме того, было решено вдвое увеличить территориальный коэффициент для субъектов, входящих в "красную зону", где чаще всего выявляют мошенничества со страховками, отметил он. В данный перечень ЦБ сейчас входят Республика Ингушетия и Новосибирская область. Смирнов пояснил, что за счет этого вся страна не будет платить за регионы из этой зоны, вследствие чего ЦБ расширит возможность делать цену более индивидуальной.

В Российском союзе автостраховщиков уточнили изданию, что после вступления нововведений верхняя граница тарифного коридора для легковых авто составит 8 665 рублей, а нижняя - 1 399 рублей. Также, по подсчетам союза, ЦБ планирует увеличить территориальные коэффициенты для 14 населенных пунктов и снизить - для 12.