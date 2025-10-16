ШОС ищет оптимальные пути развития в ответ на экономические потрясения

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ищут оптимальные решения в ответ на потрясения в мировой экономике. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

"В мире происходят глубинные исторические перемены, они затрагивают все сферы политических, экономических и общественных отношений. Серьезные потрясения испытывает мировая экономика, прежде всего международные товарные и финансовые рынки, - отметил он в ходе круглого стола стран ШОС по глобальному управлению, который прошел в Пекине. - В этих условиях многие страны, в том числе государства - члены ШОС, находятся в поисках оптимальных путей совместного развития".

В качестве примера генсек привел Россию и Белоруссию, которые выдвинули инициативу по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Он также упомянул предложение Казахстана, в соответствии с которым лидеры государств - членов объединения приняли на саммите в Астане в июле 2024 года документ "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".

"В последние годы организация стала поистине трансрегиональной, евразийской, - уточнил Ермекбаев. - Государства - члены ШОС находят точки соприкосновения, предпринимают совместные действия в сферах, охватывающих политику, безопасность, торгово-экономическое сотрудничество, культурно-гуманитарные обмены".

Он обратил внимание на то, что взаимодействие между странами - участницами объединения постоянно расширяется. "Оно ориентировано исключительно на поддержание мира, безопасности, стабильности, и ни в коем случае не против других государств или международных организаций, - подчеркнул генсек. - Лидеры государств - членов ШОС вновь обратились к международному сообществу с призывом сформировать многополярный миропорядок, основанный на общепризнанных принципах международного права, культурном цивилизационном многообразии, при центральной координирующей роли ООН".

Ермекбаев уточнил, что у ШОС есть еще целый ряд важных проектов и инициатив. "Мы очень рады, что в последние годы ШОС стала действенной платформой для обмена опытом в области государственного управления", - подытожил он.