Глава республики: ЛЭП до месторождения руд Ак-Суг в Туве будет достроена в 2025 году

Оно входит в пятерку крупнейших в России по запасам меди, которые оцениваются в 5,1 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Линия электропередачи, необходимая для освоения крупного месторождения металлических руд Ак-Суг в Туве, будет достроена до конца 2025 года. Об этом сообщил ТАСС на форуме туристических территорий (FTT-2025) глава республики Владислав Ховалыг.

В 2023 году "Россети" приступили к строительству магистральной линии электропередачи 220 кВ Туран - Туманная протяженностью 312 км для освоения месторождения Ак-Суг. Новый транзит должен стать ключевым элементом схемы электроснабжения Ак-Сугского горно-обогатительного комбината, системообразующего предприятия Тувы. Стоимость работ - около 24,8 млрд рублей.

"У нас комплексный план развития энергоснабжения республики. Это, прежде всего, касается горнодобывающих проектов. До конца этого года, линия электропередачи высокого уровня будет достроена до Ак-Сугского месторождения, где имеются большие запасы медно-порфированых месторождений. В следующем году будут тоже там строиться подстанции. Таким образом мы туда доведем необходимую мощь для того, чтобы можно было устроить горно-обогатительную фабрику", - сообщил Ховалыг.

Ак-Сугское медно-молибденовое месторождение находится в Тоджинском районе. Оно входит в пятерку крупнейших в России по запасам меди, которые оцениваются в 5,1 млн тонн. В 2024 году компания "Перспективные горнорудные проекты" (структура ГК "Ростех") по результатам аукциона получила право на разработку этого месторождения. На производстве предполагается создать около 3 тыс. рабочих мест.

О форуме

Форум туристических территорий проходит 15-16 октября в Москве в олимпийском комплексе "Лужники". ТАСС является генеральным информационным партнером.