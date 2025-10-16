Директор ГК "Альфа-Лизинг": 7 из 10 продаваемых в лизинг в РФ грузовиков - подержанные

В абсолютном выражении лизинговые продажи подержанных грузовиков выросли с января по сентябрь 2025 года более чем в 2 раза и достигают 1,5 тыс. единиц в месяц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Продажи в лизинг подержанных грузовиков на российском рынке значительно выросли с начала года, сообщил ТАСС управляющий директор ГК "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов.

"Цены в отдельных сегментах снизились за 9 месяцев на 33%, а предложение значительно расширилось. В результате доля такой техники в лизинговых продажах грузовиков увеличилась с 30% в январе до 70% в августе, и динамика сохраняется", - отметил он.

По его словам, тренд начал формироваться еще в прошлом году. Так, если в начале 2024 года грузовиков с пробегом было порядка 15%, то к декабрю их доля достигала уже 30%. В 2025 году по указанным причинам тенденция активно развивалась, и к осени каждые 7 из 10 выданных машин были с пробегом.

В абсолютном выражении лизинговые продажи подержанных грузовиков выросли с января по сентябрь 2025 года более чем в 2 раза и достигают 1,5 тыс. единиц в месяц. "Тренд дополнительно усилится в четвертом квартале ввиду нового витка дисконтов и ограничительных мер на первичном рынке", - сказал Максим Агаджанов.

В Альфа-Лизинге отмечают, что российский рынок техники с пробегом переживает технологическую перестройку и ключевые игроки не просто подстраиваются под новую реальность, а перестраивают саму логику бизнеса. В связи с изменением рыночной конъюнктуры компания реализует комплексную программу модернизации процессов по технике с пробегом, в центре которой - формирование новой операционной модели на основе технологичного ремаркетинга. Компания полностью пересмотрела подход к управлению активами и создает современную инфраструктуру работы с техникой с пробегом: цифровой сток, автоматизированные продажи и сеть многофункциональных хабов в регионах.

Благодаря такому подходу объем продаж техники, накопившейся на складах за последние годы, вырос с 300 до 1 500 единиц в месяц, при этом компания сохранила прозрачность экономики и управляемость процессов.

"Мы не просто оптимизируем процессы - мы перестраиваем бизнес по законам новой экономики. Наша новая инфраструктура - это не только современные и доступные точки продаж, это важный шаг как для повышения текущей эффективности работы, так и для последующих инноваций в проактивном формировании лучшего клиентского опыта, который позволит нам вывести качество обслуживания на новый уровень", - отметил Максим Агаджанов.

Предполагается создание до конца 2025 года сети из 30 хабов в крупнейших городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Хабы станут площадками диагностики и предпродажной подготовки, центрами цифровых продаж, инфраструктурой обратной логистики для ремаркетинга.