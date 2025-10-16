Минэнерго: ИИ поможет реализовать долгосрочные инвестпроекты

Замминистра энергетики Евгений Грабчак отметил, что отрасль может развиваться за счет оптимизации ресурсов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября./ТАСС/. Минэнерго РФ видит потенциал в применении искусственного интеллекта (ИИ) для реализации долгосрочных инвестиционных проектов о отрасли. Об этом заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак, выступая на бизнес-завтраке Сбера "Энергия нового дня".

"Та деятельность, которая связана с технологиями, с искусственным интеллектом, всем новым, для нее открывается большое окно возможностей, по нашему мнению. Именно сейчас эта деятельность будет со стороны энергетиков востребована, и эта оптимизация поможет нам дальше двинуться с учетом длительных инвестиционных циклов реализации, задуманных в Генсхеме", - сказал он.

Грабчак уточнил, что энергетика может развиваться за счет оптимизации ресурсов. "Технологии, искусственный интеллект, предиктивная аналитика, более точное прогнозирование графиков потребления, оптимизация работы и топологии сети, и загрузки генерации - это то, что, конечно, нам поможет выжить в среднесрочной перспективе", - пояснил он.

В июле замминистра энергетики Дмитрий Исламов сообщил, что к 2027 году доля компаний топливно-энергетического комплекса, применяющих технологии искусственного интеллекта, достигнет 70%.

Ранее замминистра энергетики Эдуард Шереметцев отмечал, что российские компании ТЭК реализуют более 300 проектов с использованием ИИ. По его словам, применение таких технологий в секторе демонстрирует устойчивый рост: с 26% компаний в 2022 году доля возросла до 58% в 2024 году.