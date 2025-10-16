Прирост запасов серебра в России превысил 4 тыс. тонн в 2025 году

За последние пять лет в РФ добыто 12,14 тыс. тонн серебра

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Прирост запасов серебра в России в 2025 году составил более 4 тыс. тонн, говорится в сообщении Минприроды России.

Как добавили в министерстве, в целом за последние пять лет в России добыто 12,14 тыс. тонн серебра, тогда как прирост запасов превысил добычу и составил 14,31 тыс. тонн. По итогам прошлого года сырьевая база драгоценного металла приросла на 3,17 тыс. тонн.

В 2025 году, по предварительным данным, прирост запасов серебра составил 4,14 тыс. тонн. Среди наиболее крупных открытий года - Ункурское месторождение в Забайкальском крае, которое кроме балансовых запасов серебра в почти 700 тонн и забалансовых - 295,7 тонны, также располагает 94,3 тыс. тонн меди. В Минприроды добавили, что значительный прирост получен за счет доразведки месторождения Нойон-Тологой - 1,77 тыс. тонн и переоценки месторождения Песчанка - 1,29 тыс. тонн.

По данным министерства, в планах у бизнеса на 2025 год выделить 36,2 млрд рублей на геологоразведку серебра против 29 млрд рублей годом ранее. В 2023 году этот показатель составил 20,4 млрд рублей. Кроме того, государство за три года выделило 2,3 млрд рублей. из федерального бюджета на инвестиции в ранние стадии геологоразведочных работ, направленные на воспроизводство минерально-сырьевой базы серебра как за счет собственно серебряных руд, так и серебросодержащих комплексных руд.

В Минприроды сообщили, что в 2025 году прошло семь аукционов на участки недр с запасами серебра, среди которых Ивановская площадь в Забайкалье, месторождение "80 лет Победы" в Башкортостане и фланги Депутатского рудного узла в Якутии. В федеральный бюджет поступило 6,45 млрд рублей. Кроме того, объявлен новый аукцион на Аркачанскую площадь в Якутии с запасами золота и серебра, торги состоятся 20 ноября со стартовым платежом 231 млн рублей. До конца года запланированы еще четыре аукциона, три из которых подготовлены по проекту "Геология: возрождение легенды".

Балансовые запасы серебра России, сосредоточенные в 610 месторождениях, составляют 123,7 тыс. тонн. Это пятое место в мире после Китая, Мексики, Польши и Перу. Почти 83% серебряных запасов находятся на Дальнем Востоке и в Сибири. Безусловный лидер - Забайкальский край, в недрах которого заключено свыше четверти серебра страны. Далее идут Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Магаданская область, замыкает пятерку Республика Бурятия.