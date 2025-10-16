Товарооборот Азербайджана с Россией за девять месяцев вырос на 4,6%

Показатель составил $3,659 млрд

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 16 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе - сентябре 2025 года составил $3,659 млрд. Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В январе - сентябре 2024 года товарооборот между двумя странами был равен $3,499 млрд. Таким образом, достигнут рост в 4,6%.

По данным ГТК, за девять месяцев 2025 года экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $883,587 млн, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2024 года на 2,8%, а импорт товаров из РФ - $2,639 млрд (рост на 5,1%).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам января - сентября занимает третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в этот промежуток времени пришлось 10,34% внешнеторгового оборота республики.

По итогам 2024 года товарооборот между двумя странами составил $4,799 млрд, что на 10,1% больше в сравнении с предыдущим годом.