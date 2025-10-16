Рост российского экспорта мяса за девять месяцев 2025 года превысил 14%

Показатель составил 665,8 тыс. тонн

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский экспорт мяса и мясопродуктов в январе - сентябре 2025 года вырос более чем на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 665,8 тыс. тонн, сообщил Россельхознадзор.

Экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличился на 5,4%, до 287,1 тыс. тонн, свинины - на 35,6%, до 205 тыс. тонн, пищевых субпродуктов мелкого и крупного рогатого скота, свиней - на 34%, до более 65,9 тыс. тонн.

Также за этот период увеличились отгрузки живых животных - на 86%, до 515,4 тыс. голов.

Экспорт рыбы и морепродуктов по итогам девяти месяцев 2025 года составил порядка 1,1 млн тонн, говядины - более 25,6 тыс. тонн.

Экспорт растительной и плодоовощной продукции

Поставки овощей, корнеплодов и клубнеплодов из России в январе - сентябре 2025 года составили 280,1 тыс. тонн. Ведомство отмечает, что внушительные объемы отгрузок приходятся на картофель - 86,2 тыс. тонн.

Затем по объемам экспорта следуют огурцы - 55,1 тыс. тонн с ростом в 2,8 раза, лук и чеснок - 54,1 тыс. тонн, корнеплоды (морковь, репа, свекла, сельдерей, редис) - более 48,1 тыс. тонн с увеличением на 51%.

Также за девять месяцев 2025 года вывезено более 77,9 тыс. тонн фруктов и орехов. Ведомство отмечает рост в 2,3 раза объема поставок семечковых культур (яблоки, груша и айва) - до 10,2 тыс. тонн и орехов - до 3,3 тыс. тонн.