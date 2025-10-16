В России ввод жилья снизился на 6-7% в 2025 году

Также наблюдается уменьшение новых разрешений на строительство, что предполагает риски того, что в 2028 году будет меньше жилья, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Снижение ввода жилья в РФ отмечается на уровне прядка 6-7% в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"В настоящее время мы пожинаем плоды 2023 года, когда было выдано много ипотек, развернулось много проектов. Сейчас в отрасли есть определенное снижение - видим снижение объемов ввода жилья в РФ порядка 6-7%. Также видим уменьшение новых разрешений на строительство, что предполагает риски того, что в 2028 году будет меньше жилья", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что по итогам текущего года ожидается ввод не менее 100 млн кв. м жилья - за четвертый квартал планируется ввести еще 24-25 млн кв. м.

"Видим достаточно устойчивое положение. Но и видим, конечно, что ряд проектов сдвинулись по срокам ввода. Из-за того, что не хватает оборотных средств, срок ввода домов сдвигается. Вправо у нас порядка 19% по стране сдвинулись по срокам ввода. Пока каких-то банкротств и рисков не видим", - сказал он.