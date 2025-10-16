На Украине остановили работу некоторых критически важных объектов "Нафтогаза"

Причиной стали разрушения в нескольких областях

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Работа ряда критически важных объектов газовой инфраструктуры украинского "Нафтогаза" остановлена в нескольких областях страны из-за повреждений. Об этом сообщил глава компании Сергей Корецкий.

"Есть <...> разрушения сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По информации Корецкого, это уже шестая волна повреждений газовой инфраструктуры, что "напрямую влияет на объемы добычи собственного газа".

В ночь на 16 октября и утром на Украине объявлялась воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах в ряде регионов страны. Утром энергетический холдинг "ДТЭК" сообщил о повреждении инфраструктуры и остановке работы объектов газодобычи в Полтавской области.

7 октября министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что из-за повреждений добывающей инфраструктуры Киев хочет увеличить объемы импорта природного газа на 30%. По данным агентства Bloomberg, Украина после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях 3 октября лишилась более 60% возможностей по добыче газа.