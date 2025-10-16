Строительство обхода Мариуполя завершится досрочно через 1,5-2 года

Длина участка составляет 26 км

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Строительство входящего в Азовское кольцо обхода Мариуполя ведется с опережением сроков и будет завершено в течение 1,5-2 лет. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее он сообщал, что в рамках пятилетней программы дорожного строительства в стране реконструируют дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1,4 тыс. км. Оно проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, пролегает по крымскому побережью и замыкается в Ростовской области.

"У нас очень хороший проект реализовывается - это обход Мариуполя. Потому что сегодня дорога построена так, что машины чуть ли не через центр города идут, причем грузовики тоже. Поэтому сейчас мы строим в рамках развития Азовского кольца обход Мариуполя - хорошими темпами развернулись и идем прямо с опережением. Думаю, что обход даже в течение 1,5-2 лет будет закончен точно. Это 26 км - это большой достаточно участок с несколькими сложными развязками, но это даст большой толчок для развития и города, и всего транспорта вдоль Азовского моря", - сказал он.

При этом вице-премьер отметил, что до конца года планируется выделить дополнительные средства на строительство обхода Мариуполя.

Хуснуллин также сообщил, что составлен план ремонта дорог внутри города. "По Мариуполю мы конкретно рассмотрели те улицы, которые еще не попали в ремонт, составили план трехлетний ремонта и приведения в нормативное состояние улиц", - пояснил вице-премьер.