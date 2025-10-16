КРДВ и "Хевел" подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве СЭС

Мощность электростанций составит около 1,2 ГВт

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания "СЭР ДВ" (входит в периметр ГК "Хевел") заключили соглашение о взаимодействии при строительстве на Дальнем Востоке крупнейших солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью около 1,2 ГВт. Об этом сообщили в "Хевел".

Как отметили в компании, соглашение предусматривает сотрудничество при реализации в 2025 - 2028 годах инвестиционных проектов строительства Дежневской и Семеновской СЭС на территории Еврейской автономной области. Кроме того, стороны будут совместно работать при возведении Октябрьской и Смирновской СЭС в Амурской области.

По словам генерального директора КРДВ Николая Запрягаева, Дальний Восток нуждается в скорейшем снижении дефицита электроэнергии. Строительство солнечных электростанций будет способствовать решению этой задачи в короткие сроки.

"Компания "СЭР ДВ" является победителем конкурсного отбора по строительству генерации на основе возобновляемых источников энергии в объединенной энергосистеме Востока и построит 1,2 ГВт солнечной генерации. Это крупнейший инвестиционный проект в сфере возобновляемой энергетики в ДФО. Мы заинтересованы в его скорейшей реализации и со своей стороны готовы оказывать необходимую поддержку", - сказал Запрягаев.

Председатель совета директоров группы компании "Хевел" Игорь Шахрай отметил, что у компании есть большой опыт реализации инвестиционных проектов по созданию и развитию сетевой и распределенной солнечной генерации в регионах со сложными климатическими условиями.

"Уже более пяти лет успешно работают солнечные электростанции в Забайкальском крае, в Бурятии, на Камчатке и Чукотке, доказывая свою эффективность. Уверены, что при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики нам удастся в намеченные сроки построить солнечную генерацию в регионе, что позволит снизить дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке", - подчеркнул Шахрай.

Группа компаний "Хевел" основана в 2009 году, в нее входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, девелоперское подразделение и Научно-технический центр в Санкт-Петербурге.