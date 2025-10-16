В ЛДПР просят Минтранс разобраться с высокими ценами на перелеты в Краснодар

В частности, цены на билеты эконом-класса достигают 50 тыс. рублей, а билеты бизнес-класса - до 150 тыс. рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) направил обращение главе Минтранса РФ Андрею Никитину с просьбой разобраться с причинами высоких цен на авиабилеты в Краснодар. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Учитывая многочисленные обращения граждан и их обеспокоенность высокой стоимостью авиабилетов на рейсы в Краснодар, прошу вас обратить особое внимание на данную проблему. Возможность снижения цен на авиабилеты позволит обеспечить более доступные условия для населения и способствовать развитию транспортной инфраструктуры региона. Благодарю за внимание и надеюсь на ваше понимание и конструктивное решение данной ситуации", - указал депутат в письме.

Панеш рассказал о жалобах граждан на высокую стоимость авиабилетов. "В частности, цены на билеты эконом-класса достигают 50 тыс. рублей, а билеты бизнес-класса - до 150 тыс. рублей. Анализируя ситуацию, можно отметить, что Краснодар в настоящее время занимает одну из самых дорогих позиций среди внутренних авиамаршрутов, что нелогично, особенно с учетом несезонных условий", - отметил он.

Депутат предположил, что при таких ценах на билеты, скорее всего, рейсы заполняются не полностью, следовательно, не достигается полностью их коммерческая эффективность. "Вместо предоставления гражданам доступных цен и возможности свободного перемещения происходит искусственное сдерживание спроса, что негативно сказывается на мобильности населения и вызывает недовольство", - подчеркнул Панеш.