Комитет ЕП по энергетике проголосовал за запрет закупать энергоресуры РФ

Инициативу еще должны утвердить страны ЕС в Совете Евросоюза и полный состав Европарламента на сессии в Страсбурге

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Комитет Европарламента по промышленности и энергетике поддержал предложенный Еврокомиссией план запретить странам ЕС закупки энергоресурсов у России, начиная с 2027 года. Заседание транслировала пресс-служба Европарламента.

Голосование носит промежуточный характер - инициативу еще должны утвердить страны ЕС в Совете Евросоюза и полный состав Европарламента на сессии в Страсбурге.

В этом проекте постановления Еврокомиссии речь пока идет только об углеводородных ресурсах - любых видах газа, нефти и нефтепродуктах. Отдельно Еврокомиссия разрабатывает аналогичное постановление по ядерному топливу и ядерным технологиям.

Несмотря на сопротивление таких стран, как Венгрия, Словакия, Австрия утверждение этого документа осуществляется квалифицированным большинством голосов, поскольку Еврокомиссия проводит его как законопроект в рамках торговой политики Евросоюза. В этой сфере право вето государств сообщества в Совете ЕС уже отменено в отличие от любых внешнеполитических решений, включая санкционные, которые принимаются только единогласно.

Еврокомиссия особенно подчеркивает, что данный запрет вводится навсегда, он не ограничен по времени, поскольку не является частью односторонних санкций.