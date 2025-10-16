Роспатент уточнил данные в уже зарегистрированных знаках 7-Eleven

Эти товарные знаки были зарегистрированы в России еще в 2013-2017 годах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) опубликовала уточненные данные по товарным знакам 7-Eleven, которые были зарегистрированы в РФ еще в 2013-2017 годах. Это выяснил корреспондент ТАСС, изучив базу ведомства.

Всего было опубликовано девять документов, где уточняются данные правообладателя товарного знака из США. Так, в новой редакции, зарегистрированные знаки принадлежат "7-Элевэн, Инк. э Техас корпорейшн, 3200 Хакберри Роуд, Ирвинг, Техас 75063". Примечательно, что все товарные знаки уже зарегистрированы в период с 2013 по 2017 год, срок действия исключительного права на знаки своевременно продлен.

Компания 7-Eleven в апреле 2025 года подала три новые заявки на регистрацию товарных знаков логотипов компании. По данным на 16 октября, решения о их регистрации еще не принято.

7-Eleven - это франшиза магазинов "в шаговой доступности". В нее входит более 86 тыс. точек в Японии, США и других странах Азии.