ФАС требует от Apple разрешить предустановку российского поисковика в РФ

Она должна быть включена по умолчанию и работать без дополнительных настроек, говорится в письме главы ведомства Максима Шаскольского

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась в американскую корпорацию Apple с требованием включить для пользователей устройств компании на территории РФ использование отечественной поисковой системы по умолчанию. Об этом говорится в письме главы ведомства Максима Шаскольского в адрес Apple, которое есть в распоряжении ТАСС.

Согласно данным письма, Apple нарушает правила, установленные для защиты прав потребителей, которые требуют, чтобы на сложных электронных устройствах, таких как смартфоны, была предустановлена поисковая система из России или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Она должна быть включена по умолчанию и работать без дополнительных настроек.

"Так, в настоящее время на устройствах, реализуемых на территории РФ, соответствующая возможность использования без дополнительных настроек предоставлена поисковой системе, страной происхождения которой не является РФ или другие государства - члены ЕАЭС. При таких обстоятельствах в результате действий Apple Inc. поисковая система, страной происхождения которой является РФ или другие государства - члены ЕАЭС, может быть поставлена в неравные конкурентные условия по сравнению с иной, возможность использования которой на устройствах обеспечена без дополнительных настроек, что в дальнейшем может приводить к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, которым не обеспечена возможность реализации их прав", - сказано в письме.

ФАС требует от Apple включить по умолчанию российскую или другую поисковую систему из ЕАЭС, а ответ на письмо главы службы нужно предоставить до 31 октября 2025 года.