"Россети" и Африканская энергетическая палата обсудили расширение сотрудничества

Среди задач - проработка комплексных программ развития энергетической инфраструктуры, необходимость интеграции возобновляемых источников энергии и систем накопления в энергосистемы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк на полях Российской энергетической недели подвели итоги двустороннего взаимодействия за последний год, выделив перспективные направления сотрудничества. Об этом сообщили в компании.

Стороны рассмотрели актуальные задачи, которые стоят перед отраслью в странах Африки. Среди них - проработка комплексных программ развития энергетической инфраструктуры, необходимость интеграции возобновляемых источников энергии и систем накопления в энергосистемы. Кроме того, были затронуты вопросы внедрения передовых научно-технических разработок и подготовки кадров.

Также обсуждались результаты Африканской энергетической недели, которая недавно прошла в Кейптауне (ЮАР). В рамках этого масштабного мероприятия "Россети" провели серию встреч с африканскими компаниями и ведомствами.

"Мы внимательно следим за решением задач энергообеспечения в Африке, ведем диалог с коллегами из Танзании, Сенегала, Ганы, Марокко и ЮАР. Считаем, что развитие отношений с Африканской энергетической палатой будет способствовать поиску наиболее эффективных вариантов сотрудничества", - подчеркнул Рюмин.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.