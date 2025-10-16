Profit.ro: Румыния начнет продажу "золотых виз"

Временный вид на жительство можно будет получить в обмен на инвестиции в размере €400 тыс.

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 16 октября. /ТАСС/. Румыния будет предоставлять временный вид на жительство (ВНЖ) на пять лет гражданам третьих стран в обмен на инвестиции в размере €400 тыс. Об этом сообщил портал profit.ro со ссылкой на законопроект.

По его данным, жители стран, которые не входят в ЕС и европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), для получения "золотой визы" могут приобрести государственные румынские облигации, купить недвижимость, вложить деньги в инвестиционные фонды или приобрести акции румынских компаний. Инвесторы и члены их семей, которые удовлетворят эти требования, смогут получить вид на жительство в стране на пять лет. По истечении этого срока вид на жительство может быть продлен на тот же период. Помимо этого, можно будет подать документы на постоянное место жительство, а в дальнейшем - на румынское гражданство.

Отмечается, что заявитель должен доказать легальность средств и не быть в международных санкционных списках. Перед выдачей визы власти будут консультироваться с Румынской службой информации (РСИ, госбезопасность) и Службой внешней разведки.

Портал не приводит данных, на какой стадии рассмотрения находится законопроект, каковы примерные сроки и перспективы его принятия.