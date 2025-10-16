Стал известен топ городов по доле ипотечных сделок в новостройках

В него вошли Красноярск, Челябинская область и Краснодар

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Самая большая доля ипотечных сделок на первичном рынке жилья РФ зафиксирована в 2025 году в Красноярске - 88%, в городах Челябинской области (Магнитогорск, Миасс, Копейск, Южноуральск, Снежинск и др.) - 85% и Краснодаре - 83%. Об этом говорится в материалах bnMAP.pro, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Больше всего ипотечных сделок в общей структуре сделок с новостройками зарегистрировано в 2025 году в Красноярске (88%, +1% год к году). На втором месте Челябинская область (Магнитогорск, Миасс, Копейск, Южноуральск, Снежинск и др.), где зафиксировано 85% таких сделок (-3,5% год к году), на третьем - Краснодар - 83% (-6,3%)" - отмечается в материалах.

Наименьшее количество сделок с ипотекой на первичном рынке заключили в Крыму (Симферополь, Евпатория, Алушта, Ялта, Феодосия и др.) - 31% (-32% год к году), а также в Санкт-Петербурге (47%, -32%) и Калининграде (54%, -23,4%).

Ранее руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик высказывал ТАСС мнение, что на фоне высокой ключевой ставки рыночная ипотека практически недоступна в РФ, а спрос на новостройки существенно сократился.