Хакеры в 2025 году требовали у бизнеса РФ до 40 млн рублей за расшифровку данных

По данным компании F6, в 2024 году для малого бизнеса это требование составляло от 100 тыс. до 5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Средняя сумма первоначальных требований хакеров-вымогателей за расшифровку данных у пострадавшего российского бизнеса в 2025 году колебалась от 4 до 40 млн рублей, сообщили ТАСС в компании F6.

По данным компании, в 2024 году для малого бизнеса это требование составляло от 100 тыс. до 5 млн рублей, для среднего и крупного - от 5 млн рублей.

В 2025 году специалисты зафиксировали 450 атак на Россию от группировок, использующих ПО, шифрующее данные и позволяющее требовать у жертвы выкуп за расшифровку. Число атак растет из года в год, заметил главный специалист лаборатории цифровой криминалистики F6 Андрей Жданов.

Чаще всего атакам вымогателей в 2025 года подвергались производственные, инжиниринговые компании (18,9%), оптовая торговля (17%), розничная торговля(15,1%). В F6 напомнили и о громких атаках на "крупные транспортные компании", "в числе пострадавших были и медицинские организации".

Максимальная сумма запрашиваемого выкупа для российского бизнеса в 2025 году составила 400 млн рублей - на 67% больше, чем в 2024 году (240 млн). При этом до этого суммы были и больше.