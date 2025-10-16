Дмитриев: компании США ждут сигнала для работы с энергокомпаниями России

Глава РФПИ сообщил, что многие американские фирмы выходят на контакт с российскими энергетическими представителями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Многие американские компании выходят на контакт с российскими энергетическими компаниями, но ждут политического сигнала, заявил журналистам на полях Российской энергетической недели спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Да, многие американские компании выходят на наши энергетические компании. Вы можете спросить наши энергетические компании об общении с ними. Они заинтересованы, ждут политического сигнала, когда этот интерес можно превращать в конкретные договоренности. Но то, что этот интерес и дискуссии идут по вхождению большого количества проектов, - это факт", - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что страны, которые отказались от российских энергоносителей, в основном европейские, испытывают большие экономические сложности.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.