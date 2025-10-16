ФАС признала ненадлежащей рекламу накопительного счета "ОТП банка"

В ведомстве считают, что действия организации могут вводить потребителей в заблуждение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей телерекламу "ОТП банка", сообщили в ведомстве.

"Ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о возможности получить до 20% годовых по накопительному счету и выиграть автомобиль. Текст дополнительных условий акции был представлен в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени, что не позволило потребителям ознакомиться с ними", - пояснили в ФАС.

Таким образом, действия организации могут вводить потребителей в заблуждение, так как они не получают необходимую для осознанного выбора информацию о финансовой услуге.

ФАС выдала предписание о прекращении нарушения.

Банку также может грозить штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.