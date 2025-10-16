Дмитриев: отказ от российских энергоносителей приводит к деиндустриализации ЕС

Потери стран Европейского союза по этой причине уже превысили €1,3 трлн

Редакция сайта ТАСС

© Николай Михальченко/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Потери стран ЕС из-за отказа от российского газа уже превышают €1,3 трлн, такие решения приводят к деиндустриализации Европы, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Читайте также

Не замерзнут, но разорятся? Как в Европе готовятся к отопительному сезону

"Мы видим, что, действительно, такие агрессивные заявления против России - они в том числе связаны с тем, что ситуация очень плачевная в европейской экономике, потому что она начала отходить от российского газа. Мы оцениваем потери Европы свыше €1,3 трлн от <...> попытки отойти от использования российского природного газа. И, соответственно, цифры говорят сами за себя. Экономика росла в России на 4% в прошлом году, Евросоюза - меньше 1%. И фактически начинается мощнейшая стагнация и деиндустриализация в Европе из-за отказа от российских энергоносителей", - сказал Дмитриев на полях Российской энергетической недели.