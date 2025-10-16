Песков: торговая война США и КНР неизбежно отразится на всем мире

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о намерении Вашингтона увеличить на 100% размер таможенных пошлин в отношении КНР, а также ввести меры экспортного контроля на программное обеспечение

Редакция сайта ТАСС

© Apu Gomes/ Getty Images

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вся мировая экономика неизбежно почувствует последствия торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Торговая война [США] с Китаем отразится на всем мире и на всей мировой экономике неизбежно", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о намерении Вашингтона с 1 ноября или ранее увеличить на 100% размер таможенных пошлин в отношении КНР, а также ввести меры экспортного контроля на программное обеспечение. Позже американский лидер заявил, что США уже находятся в состоянии торговой войны с Китаем.