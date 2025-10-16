Эксперт Климов: переход на беспилотный транспорт ожидается в ближайшие 20 лет

Сейчас идут опытные разработки в этой сфере, заявил ректор Российского университета транспорта

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Технологический переход на транспорт, способный передвигаться без вмешательства человека, произойдет в ближайшие 20 лет, это потребует изменения подходов к подготовке кадров. Таким мнением поделился в пресс-центре ТАСС ректор Российского университета транспорта Александр Климов.

"Нас ждет в ближайшие 20 лет глобальный серьезный технологический переход на автономные транспортные средства, внедрение интеллектуальных транспортных систем. Мы уверены, что баланс будет смещаться в пользу тех людей, которые имеют высокую квалификацию вне зависимости от того, среднее это образование или высшее", - сказал Климов.

Он отметил, что сейчас одна из тем мировой повестки - развитие технологий транспорта, которые смогут без экипажа выполнять те задачи, которые ставятся транспортными компаниями. Сейчас идут опытные разработки в этой сфере.

Ректор напомнил, что несколько лет назад университет вместе с вузами Китая и Кореи запустил лабораторию автономного судовождения для проведения совместных исследований, обмена опытом и программами обмена учеными и студентами в области автономного судовождения, "умных судов" и их цифровых двойников. "РФ с точки зрения развития автономного судовождения является страной-лидером, которая очень серьезно задает повестку изменения норм международных", - дополнил Климов.