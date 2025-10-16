На "Госуслугах" и "Госуслугах авто" стало возможно получить компенсацию по ОСАГО

Такая возможность раньше была только у тех, кто фиксировал повреждения без вызова инспектора, отметили в Минцифры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Возможность получения компенсации по ОСАГО появилась на портале "Госуслуги" и в приложении "Госуслуги авто". Об этом сообщает Минцифры РФ.

"Как было оформлено ДТП - по европротоколу или сотрудником ГИБДД - теперь неважно. Получить компенсацию по ОСАГО можно онлайн, с помощью "Госуслуг" или приложения "Госуслуги авто". Раньше такая возможность была только у тех, кто фиксировал повреждения без вызова инспектора", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что данной возможностью с 2023 года воспользовались почти 90 тыс. раз.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо после ДТП подать заявление в страховую компанию на выплату по ОСАГО на "Госуслугах" или в приложении "Госуслуги авто". После чего страховщик рассмотрит заявление и пригласит на осмотр авто и выдаст направление на ремонт или перечислит компенсацию на указанную карту. "Если в ДТП попали более двух автомобилей, то нужно обратиться лично в свою страховую, в случае причинения вреда здоровью - в страховую виновника ДТП", - добавили в Минцифры.

По данным министерства, сервисом "Госуслуги авто" пользуются уже почти 15 млн человек. В приложении можно загрузить электронные документы на машину - водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО, оформить ДТП по европротоколу, подать заявление в страховую компанию, записаться в ГИБДД и даже связаться с водителем другого автомобиля.