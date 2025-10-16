Денежные переводы в Грузию из России в январе - сентябре сократились на 23%

Этот показатель составил $344,3 млн

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Объем денежных переводов из России в Грузию с января по сентябрь 2025 года составил $344,3 млн, что на 23% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Грузии, которые проанализировал ТАСС.

По данным регулятора, больше всего денег за девять месяцев в Грузию было переведено из США - $501,4 млн, что на 20% выше показателя 2024 года. Италия занимает второе место по объему денежных переводов. Из этой страны с января по сентябрь было переведено $458,8 млн, рост за год составил 8,3%.

Россия занимает третье место с $344,3 млн. Только в сентябре из России было переведено около $40 млн, что на 10% больше показателя сентября 2024 года.

Всего в Грузию из разных стран мира с января по сентябрь было переведено более $2,69 млрд, что на 6,4% больше аналогичного показателя за 2024 год.