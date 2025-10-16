В бюджет Подмосковья поступило свыше 21 млрд рублей от аренды и продажи недвижимости

Наиболее значительные суммы, в частности, за сентябрь поступили в бюджеты Одинцовского округа - 241 млн рублей, Красногорска - 202 млн рублей и Мытищ - 201 млн рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Бюджет Московской области за три квартала текущего года получил свыше 21 млрд рублей благодаря аренде и продаже земли и имущества. Плановый показатель на текущий год достигнут на 73%, об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"За три квартала 2025 года бюджеты городских и муниципальных округов Подмосковья от аренды и продажи земли и имущества пополнились на 21,1 млрд рублей. Собираемость доходов имущественного блока таким образом составила 73% от плановых показателей", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова.

По его словам, наиболее значительные суммы, в частности, за сентябрь поступили в бюджеты Одинцовского округа - 241 млн рублей, Красногорска - 202 млн рублей и Мытищ - 201 млн рублей. "Эти цифры отражают успешную работу местных властей по вовлечению земель и имущества в экономический оборот, тем самым привлекая дополнительные доходы в бюджеты", - подчеркнул министр.

В пресс-службе добавили, что лидерами по выполнению плановых показателей за девять месяцев стали Серебрянные Пруды, Черноголовка и Луховицы.

Как дополнили в министерстве, активная работа по вовлечению земли и имущества в хозяйственный оборот способствует укреплению финансовой устойчивости округов и создает основу для дальнейшего развития инфраструктуры и улучшения качества жизни населения.