Geely Motors отметил единичные обращения из-за некорректной работы двигателей

В компании отметили, что проводят несколько сервисных кампаний, направленных на обновление программного обеспечения блока управления двигателем

© Oriental Image via Reuters Connect

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Geely Motors в курсе обращений владельцев из-за некорректной работы двигателей на некоторых автомобилях, обращения единичны и не носят массовый характер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Geely Motors.

Ранее Telegram-канал "База" писал, что китайские машины Geely не адаптированы к разному качеству топлива. Ссылаясь на Geely, канал отмечал, что уровень оксидантов в российском бензине выше, чем в китайском, из-за этого наблюдаются поломки.

"В связи с сообщениями о некорректной работе двигателей на некоторых моделях Geely, появившихся в ряде СМИ, компания Geely Motors сообщает о том, что в курсе обращений владельцев, связанных с работой двигателя на отдельных автомобилях. Эти обращения единичны и не носят массовый характер", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что Geely Motors проводит несколько сервисных кампаний, направленных на обновление программного обеспечения блока управления двигателем. "Эти мероприятия реализуются с целью улучшения потребительских свойств автомобилей и повышения адаптивности двигателей к возможным отклонениям состава и качества топлива, используемого на территории Российской Федерации", - добавили там.

В частности, данные сервисные кампании распространяются на модель Geely Monjaro и реализуются официальной дилерской сетью Geely. "Что касается автомобилей Geely Cityray и Boyue Pro, <…> обращаем внимание, что компания Geely Motors не осуществляет гарантийное обслуживание автомобилей, ввезенных на территорию РФ по каналам параллельного импорта", - уточнил автопроизводитель.