Дюков: Россия обладает потенциалом для увеличения добычи нефти

Глава "Газпром нефти" уверен, что нефтяной отрасли РФ также необходимо преодолеть вызовы
11:56
обновлено 12:14

Председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия имеет потенциал к росту как добычи нефти, так и запасов, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

"Сможет ли отечественная нефтяная отрасль укрепить свои позиции на нефтяном рынке? Я хочу сказать, что у нас есть как потенциал, так и вызовы, которые нужно преодолеть. Потенциал складывается из того, что у нас есть запасы и ресурсы углеводородов", - сказал он. 

