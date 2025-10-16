Дюков: Россия обладает потенциалом для увеличения добычи нефти
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия имеет потенциал к росту как добычи нефти, так и запасов, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе выступления на Российской энергетической неделе.
"Сможет ли отечественная нефтяная отрасль укрепить свои позиции на нефтяном рынке? Я хочу сказать, что у нас есть как потенциал, так и вызовы, которые нужно преодолеть. Потенциал складывается из того, что у нас есть запасы и ресурсы углеводородов", - сказал он.