Марокко запустит авиарейсы из Касабланки в Санкт-Петербург

Глава МИД королевства Насер Бурита отметил, что страну посещает большое количество российских туристов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Марокко запустит авиарейсы из Касабланки в Санкт-Петербург для поддержания поступательного развития туризма. Об этом заявил глава МИД королевства Насер Бурита на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы двигаемся успешно по всем намеченным направлениям. Выделю туризм, - сказал министр. - Большое количество российских туристов посещает королевство".

"Были запущены рейсы между Касабланкой и Москвой на еженедельной основе, - отметил Бурита. - Это положительный фактор развития туризма. Запустим и рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург для поддержания поступательного развития туристического сектора".