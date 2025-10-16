NRC: нидерландский химпром переживает кризис из-за отказа от энергоресурсов РФ

Ситуацию усугубило также падение спроса и рост конкуренции на мировом рынке, отмечает газета

ГААГА, 16 октября. /ТАСС/. Крупнейшие химические компании Нидерландов массово сворачивают производство на фоне затяжного энергетического кризиса, вызванного отказом Евросоюза от российских энергоресурсов. Как пишет газета NRC, за последний год в стране закрылись или приостановили работу восемь предприятий этой отрасли.

Издание отмечает, что такая ситуация стала прямым следствием роста стоимости электроэнергии и повышения налогов на выбросы углекислого газа, которые сделали химическое производство в Нидерландах одним из самых дорогих в Европе. Ситуацию усугубило также падение спроса и рост конкуренции на мировом рынке, где азиатские производители, прежде всего из КНР, сохраняют устойчивость за счет доступа к более дешевым энергоресурсам. "Произошел кризис, в котором смешались все факторы - резкий рост цен на энергию, снижение спроса и бездействие властей", - приводит NRC слова вице-президента одной из крупнейших в мире нефтехимических компаний LyondellBasell Роналда ван Клаверена.

При этом, по данным нидерландской отраслевой ассоциации VNCI, Китай за последние годы выстроил значительные мощности в химическом секторе и теперь экспортирует избыточные объемы на внешний рынок. Эксперты NRC подчеркивают, что речь идет не о "недобросовестной конкуренции", как это пытаются преподнести власти ЕС, а о естественном следствии промышленного роста и стратегической политики Пекина по укреплению национального производства.

"Китайская продукция дешевле не потому, что Пекин что-то нарушает, а потому что в КНР ниже затраты на энергию и сырье", - сказал директор химического концерна Ashland Industries Марко ван дер Звалм.

Газета отмечает, что, в отличие от Китая, Евросоюз сам создал для своей промышленности неблагоприятные условия путем отказа от российских энергоресурсов и перехода на закупки дорогого американского сжиженного природного газа (СПГ). По оценкам экспертов, стоимость электроэнергии в Нидерландах и других странах ЕС на этом фоне до сих пор остается значительно выше, чем в Азии. В то же время, как отмечают аналитики, Китай продолжает развивать переработку отходов, инвестировать в экологичные технологии и удерживать цены на стабильном уровне.

Экономисты, опрошенные NRC, предупреждают: в условиях, когда энергетическая политика ЕС делает производство неконкурентоспособным, в ближайшие годы можно ожидать закрытия других предприятий и сокращения инвестиций в модернизацию промышленности.

Стремление запретить энергоресурсы из РФ

Министры иностранных дел стран Евросоюза 20 октября рассмотрят полный запрет на закупки российских углеводородных ресурсов и 19-й пакет санкций против РФ. Пакет принимается единогласно, поэтому может быть блокирован любой страной ЕС, тогда как за нефтегазовый самозапрет должно проголосовать квалифицированное большинство (55% стран, в которых проживают не менее 60% населения сообщества). Венгрия и Словакия ранее неоднократно угрожали заблокировать 19-й пакет санкций, если не получат возможность продолжать импортировать российское топливо после 2028 года.