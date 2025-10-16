Дмитриев указал на надежность России на фоне тарифных войн

В РФ хорошая макроэкономическая ситуация, отметил глава РФПИ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия на фоне непредсказуемых решений некоторых стран, в том числе по тарифам, может дать инвесторам надежность и предсказуемость. Такое мнение высказал на РЭН спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Читайте также

Проекты в импортозамещении и открытость для Запада. О чем заявил глава РФПИ

"Тарифные войны, непредсказуемость ряда стран, отношения с Китаем, они создают большие риски. <…> Поэтому инвесторы - они ищут надежность, они ищут предсказуемость. И в рамках этой надежности и предсказуемости Россия представляет очень интересную возможность [для инвесторов]", - сказал Дмитриев, подчеркнув, что в РФ хорошая макроэкономическая ситуация.

Также у России есть возможность предоставлять энергию для дата-центров дешевле, чем другие страны, подчеркнул глава РФПИ. "Это может быть значимым долгосрочным преимуществом", - отметил он, добавив, что в целом российский ТЭК "крайне перспективен" для инвестиций.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.