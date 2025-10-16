Литва намерена ввести санкции против сети магазинов Mere

Это связано с российскими акционерами

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 16 октября. /ТАСС/. Литовские власти намерены включить в санкционный список из-за российских акционеров работающую в Литве сеть продовольственных магазинов Mere. Об этом, выступая на часе правительства в Сейме (парламенте), заявил министр экономики и инноваций балтийской республики Эдвинас Грикшас.

"В настоящее время мы прорабатываем юридические процедуры для введения санкций против этого коммерческого предприятия", - сказал он.

В Литве у торговой сети Mere 19 магазинов. Министр утверждает, что в связи с угрозой применения санкций пять акционеров компании, которые являются гражданами России, переписали свои акции на открытую в 2024 году испанскую фирму Vigalight, которая развивает аналогичный бизнес в Барселоне. "Не надо выставлять нас дураками", - заявил Грикшас об этих переменах, считая их формальными.