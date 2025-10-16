Кабмин выделит еще 4,5 млрд рублей на субсидии для инфраструктуры туризма

Премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает на то, что такое финансирование позволит в первую очередь расширить именно туристическую инфраструктуру в стране, сделать ее более удобной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделит 4,5 млрд рублей на субсидирование кредитов для создания туристической инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.

"Правительством реализуется национальный проект "Туризм и гостеприимство". В его рамках возводятся и реконструируются сотни объектов по всей стране, в том числе это и гостиницы, и аквапарки, горнолыжные комплексы, круглогодичные курорты. Многие из них строятся с использованием льготных кредитов, выданных банками и государственными институтами развития, в том числе ВЭБ.РФ. Низкая ставка по ним формируется благодаря субсидиям из федерального бюджета", - сказал премьер.

"Дополнительно выделим на эти цели 4,5 млрд рублей, а всего в текущем году - порядка 25 млрд [рублей]", - сообщил председатель правительства.

Мишустин добавил, что рассчитывает на то, что такое финансирование позволит в первую очередь расширить именно туристическую инфраструктуру в стране, сделать ее более удобной. "Что даст возможность путешественникам увидеть больше достопримечательностей, природных красот, которых так много в нашей красивой и любимой России, по достоинству оценить нашу культуру и гостеприимство", - отметил он.

"Это, конечно, еще и поможет увеличению количества поездок по всей стране. Такую задачу нам поставил глава государства", - добавил премьер, отметив, что туризм оказывает влияние на смежные отрасли, на рост экономического благополучия российских регионов, их жителей и предприятий.