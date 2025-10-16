Оренбуржью выделят более 600 млн рублей на компенсацию последствий паводков

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ направит Оренбургской области свыше 600 млн рублей, чтобы компенсировать затраты региона на ликвидацию последствий паводков. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Также предусмотрим средства для Оренбургской области, где ранее прошли паводки. Власти субъекта оперативно помогли людям материально, чтобы они смогли либо отремонтировать, либо приобрести новое жилье. Теперь для компенсации этих расходов направим дополнительно свыше 600 млн рублей субъекту", - сказал он на заседании с членами кабмина.

Председатель правительства напомнил, что в 2024 году паводок нанес ущерб тысячам местных жителей - были повреждены частные и многоквартирные дома, дороги и объекты инфраструктуры. "Правительство продолжит поддерживать наших граждан, которые оказались в непростой ситуации", - заверил Мишустин.