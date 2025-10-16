В Кемеровской области выросло количество приостановленных угольных предприятий

Их число увеличилось до 19

КЕМЕРОВО, 16 октября. /ТАСС/. Количество приостановивших деятельность предприятий угольной промышленности в Кемеровской области увеличилось до 19, сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

В начале июня 2025 года сообщалось, что в регионе остаются закрытыми две шахты и восемь разрезов, в начале августа их число выросло до 15. В начале сентября Середюк сообщал, что закрыты 18 угольных предприятий из 151.

"Федеральные меры поддержки действительно работают, наши угольщики их чувствуют. Благодаря им десятки компаний продолжают работать. Свою деятельность приостановили лишь 19 предприятий, и в случае изменения ситуации на рынки мы сможем их перезапустить", - написал Середюк.

Он отметил поддержку со стороны президента РФ Владимира Путина угольных предприятий, о чем глава государства высказался на пленарном заседании Российской энергетической недели. Уголь продолжает занимать весомую долю в мировом энергобалансе, несмотря на негативные прогнозы некоторых экспертов. Также наращивают потребление угля страны Азии.

"Владимир Владимирович подчеркнул, что федеральные власти поддерживают компании и трудовые коллективы. Президент поручил правительству страны держать ситуацию на контроле и вместе с бизнесом продолжать настраивать инструменты поддержки", - добавил Середюк.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что бюджет Кузбасса в 2024 году недополучил порядка 58 млрд рублей из-за ухудшения ситуации в угольной отрасли. В 2025 году бюджет Кузбасса до конца года недополучит порядка 37 млрд рублей. Связано это с падением мировых цен на уголь, снижением его добычи, санкциями, а также недостаточной пропускной способностью Восточного полигона. Ситуация с кризисом в угольной отрасли рассматривалась на профильном совещании, которое прошло в Кемерове с участием министра энергетики РФ Сергея Цивилева. По его итогам была разработана антикризисная программа по поддержке угольных предприятий.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, для всех предприятий угольной отрасли, включая приостановленные и находящиеся на грани приостановления предприятия, оказывается всесторонняя поддержка, организуются необходимые совещания по проблемным вопросам, подготавливаются инициативные письма в органы государственной власти, оказывается содействие в решении вопросов с погашением задолженности по заработной плате. В частности, власти помогают подготавливать документы угольных компаний на подкомиссию по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ, которая работает в рамках правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.