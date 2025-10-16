Эксперт аль-Ахмед: РФ может помочь Сирии в восстановлении экономики быстрее Запада

По словам члена руководства патриотической коалиции "Национальный блок", Россия имеет богатый опыт в послевоенном восстановлении и может дать сирийцам все необходимое для хозяйственной реконструкции, что обеспечит экономический подъем

БЕЙРУТ, 16 октября. /ТАСС/. Рабочий визит в Москву временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа отражает заинтересованность Дамаска в российском содействии процессу экономического возрождения арабской республики. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС член руководства патриотической коалиции "Национальный блок" Тарек аль-Ахмед, который считается ведущим экспертом по российско-сирийским отношениям.

"Возможности России, с которой нас связывает многолетнее сотрудничество в различных областях, на данном этапе имеют приоритетное значение, поскольку партнерство Дамаска с США и Евросоюзом только налаживается после длительного периода экономической блокады, - отметил собеседник. - Фактор времени играет важную роль в выборе сирийского руководства в пользу России, которая способна оказать помощь Сирии быстрее Запада".

По словам эксперта, Россия имеет богатый опыт в послевоенном восстановлении и может дать сирийцам сейчас все необходимое для хозяйственной реконструкции, что обеспечит экономический подъем. "На первом месте стоит электроэнергетика, но мы говорим также о крупных проектах таких, как расширение портов, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, освоение газовых и фосфатных месторождений", - сказал он.

Как считает аль-Ахмед, приоритетность сотрудничества с Россией определяется также наличием в стране около 50 тыс. выпускников российских вузов, которые могут быть задействованы при осуществлении тех или иных проектов. Кроме того, по его мнению, "большие возможности в инвестиционном плане открывает стратегический характер отношений между Москвой и арабскими государствами Персидского залива".

"Что касается политической ситуации, то взаимодействие с Россией, которая не вмешивается во внутренние дела Сирии, может тем не менее позитивно повлиять на процесс национального примирения сирийцев, а это является необходимым условием для возрождения", - заявил собеседник.