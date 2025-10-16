На курорте "Эльбрус" в ближайшие два года построят 15 новых объектов

Объем финансирования на развитие курортов СКФО составит 12,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 16 октября. /ТАСС/. Инфраструктура курорта "Эльбрус" в ближайшие два года пополнится 15 новыми объектами, в том числе зоной катания и реконструированной гостиницей "Приют одиннадцати", рассказали в Институте развития Кавказ.РФ.

"В течение 2026-2028 годов в рамках программы развития горнолыжных курортов Кавказа на курорте "Эльбрус" будет построено 15 новых объектов инфраструктуры. Среди основных проектов - строительство новой зоны катания восточного сектора на Эльбрусе, возведение сервисного центра на поляне Азау и альпинистской гостиницы "Приют одиннадцати", - сообщили в пресс-службе корпорации.

Ранее Кавказ.РФ объявил конкурс на установку четырех пассажирских подвесных канатных дорог на курорте. Стартовая цена контракта составляет семь млрд рублей. По условиям договора подрядчику предстоит разработать проект и установить необходимое оборудование для канатных дорог. Окончание работ запланировано на конец 2028 года.

Всего же объем финансирования из федерального бюджета, выделяемого на развитие горнолыжных курортов СКФО, находящихся под управлением Кавказ.РФ, составит 12,6 млрд рублей.