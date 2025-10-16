В Якутии спустили на воду первый паром Жатайской судоверфи

Он предназначен для нужд Сунтарского улуса

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Первый паром Жатайской судоверфи спущен на воду в Якутии, судно предназначено для Сунтарского района республики. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В апреле был дан старт опытной эксплуатации цеха корпусных производств Жатайской судоверфи - одного из ключевых объектов мастер-плана развития Якутска. Ее производственная мощность предусматривает строительство до 10 мелкосидящих речных судов различных типов и назначений.

"Сегодняшний день стал знаковым днем для Жатайской судоверфи. Судоверфь спустила на воду первое собственное судно - несамоходный паром предназначен специально для нужд Сунтарского улуса. Это транспортное средство обладает следующими характеристиками: грузоподъемность составляет 40 т, длина достигает почти 20 м, ширина - 6 м, а глубина погружения всего лишь более полуметра. Паром имеет конструкцию, позволяющую легко преобразовать его в самоходное судно", - говорится в сообщении.

В планах у судоверфи - строительство аналогичных судов для бесперебойного сообщения и развития инфраструктуры Якутии.

Строительство судоверфи реализуется на территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" с привлечением частных инвестиций при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Общая сумма вложений превысит 8 млрд рублей из различных источников.

Строительство Жатайской судоверфи началось в 2019 году, полный ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2025 года. Предприятие станет опорной базой для модернизации речного флота и устойчивого северного завоза в арктические регионы. В марте 2024 года акции Жатайской судоверфи переданы в собственность Якутии, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.