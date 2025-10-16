В Киеве второй раз за день ввели экстренные отключения света

Утром 16 октября аварийные отключения вводили в столице и восьми регионах Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Экстренные отключения света введены в Киеве и столичном регионе Украины второй раз за день. Об этом сообщили в энергетическом холдинге "ДТЭК".

"По указанию "Укрэнерго" в Киеве снова вводятся экстренные отключения", - говорится в сообщении в Telegram-канале холдинга.

Утром аварийные отключения вводили в Киеве и восьми областях Украины.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики. 16 октября на Украине опять заявили о повреждениях энергетической инфраструктуры после серии взрывов.