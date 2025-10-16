"Транснефть" предложила Сербии и Венгрии услуги по нефтепроводу между странами

Компания предложила возможности по проектированию и по экспертной оценке проекта

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Транснефть" предложила Сербии и Венгрии услуги по проектированию и экспертной оценке проекта нефтепровода между этими двумя странами, заявил журналистам вице-президент компании Владимир Каланда в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"Проработка вопроса идет, у них диалог между Сербией и Венгрией продолжается. Ну, вы понимаете, в сложных санкционных условиях нам трудно оказать какую-то помощь. Но, тем не менее, мы предложили возможности по проектированию, если это необходимо, по экспертной оценке этого проекта", - сказал он.

"Так что коллеги взяли тайм-аут на рассмотрение. Если это в рамках европейского сообщества допустимо, мы, конечно, примем пассивное участие в этом проекте", - добавил Каланда.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что проект строительства нефтепровода между Венгрией и Сербией находится в активной фазе подготовки. Строительство может быть завершено в 2027 году.

В феврале правительство Венгрии сообщило, что в течение трех лет вложит 320 млн евро в строительство нефтепровода, по которому Сербия сможет получать сырье, поступающее из России по нефтепроводу "Дружба". Мощность магистрали составит около 5 млн тонн в год. Как ранее сообщил Сийярто, уже проведено технико-экономическое обоснование проекта, который предусматривает прокладку труб длиной 180 км в Венгрии и 120 км в Сербии, а также строительство контрольно-измерительной станции на границе между двумя странами.

Нефтепровод соединит НПЗ в Сазхаломбате, принадлежащий венгерской компании MOL, с городом Альдьо на юге страны, а затем с сербским городом Нови-Сад. Благодаря этому Венгрия станет не только потребителем, но и транзитной страной для торговли нефтью, а для Сербии откроются новые источники поставок. Завод в Сазхаломбате, находящийся примерно в 30 км к югу от Будапешта, является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Венгрии и использует в основном российское сырье, поступающее по южной ветке нефтепровода "Дружба".

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.