"Автоваз" хочет зарегистрировать товарный знак Lada Salut

Заявку на регистрацию подали 14 октября 2025 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Автоваз" подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака Lada Salut, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из базы ведомства, заявка на регистрацию товарного знака была подана "Автовазом" 14 октября 2025 года. Товарный знак регистрируется по трем классам (№ 9, № 12, № 35) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - мультимедийные системы для авто, автомобили и запчасти к ним, а также услуги по предоставлению доступа к телекоммуникациям третьим лицам.

Ранее, в феврале 2025 года, в Роспатент были поданы заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Parus, Lada Yarus и Lada Yashma. Заявитель не раскрывался. Все товарные знаки регистрируются по трем классам МКТУ. В октябре федеральная служба также приняла решение о регистрации товарного знака Lada Ariva.