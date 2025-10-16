Лихачев считает, что России не страшен прогнозируемый в мире дефицит урана

Глобальная нехватка металла, по мнению специалистов, может произойти во второй половине XXI века, указал глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские решения по ядерным энергосистемам IV поколения позволят нивелировать влияние прогнозируемого в мире дефицита урана. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Российской энергетической недели (РЭН) заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, во второй половине XXI века "абсолютно точно прогнозируется" глобальная нехватка урана.

"Нам нестрашен сам дефицит. Россия обладает достаточным количеством и месторождений, и обогатительных мощностей. Но в целом этот дефицит стал бы диктовать свои законы, если бы не было наших решений по четвертому поколению, замыканию ядерного топливного цикла", - уверен Лихачев.

Энергосистемы IV поколения - поколение ядерных энергетических систем, которое предполагает применение различных технологий, объединенных общим результатом - более высокой эффективностью использования топлива, увеличенной безопасностью, энергоэффективностью, сокращением отработавшего ядерного топлива и т. п. (согласно классификации, принятой МАГАТЭ). Применение таких систем способно кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов. Россия является мировым лидером в разработке технологий IV поколения.

