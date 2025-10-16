ФРГ хочет конфисковать более €720 млн, принадлежащих банку РФ

Средства были заморожены в Германии в связи с санкциями ЕС

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне по запросу Генпрокуратуры ФРГ открыл производство по делу в отношении одного из российских банков с целью изъятия более €720 млн, которые были заморожены в Германии в связи с санкциями ЕС. Об этом говорится в заявлении инстанции.

В июне 2022 года банк, название которого не приводится, попал в санкционный список Евросоюза. Его средства на счету во Франкфурте-на-Майне были заморожены. Тем не менее сразу после этого якобы "неизвестные ответственные лица" фининститута попытались вывести более €720 млн, однако операция была отклонена.

В итоге в ФРГ было открыто дело по подозрению в попытке нарушения запрета распоряжаться замороженными средствами. Более €720 млн хотят передать в госказну ФРГ. Как отмечается в сообщении высшего земельного суда, будет назначено разбирательство по существу, однако его дата пока не определена.