В Ростовской области объем жилищного кредитования вырос на 7%

Анализ структуры выданных кредитов показывает стабильный спрос жителей региона на покупку квартир в новостройках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 октября. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки в Ростовской области вырос на 7% в сентябре 2025 года по сравнению с августом. По итогам девяти месяцев текущего года объем жилищного кредитования в регионе достиг 48,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

Впервые за долгое время ключевая ставка уменьшилась в июне до 20%, затем в июле - до 18%, и последнее изменение, до 17%, произошло в середине сентября.

"По итогам девяти месяцев 2025 года объем жилищного кредитования в Ростовской области составил 48,7 млрд рублей. В сентябре аналитики "Сбера" отметили рост ипотечной активности: объем выдач вырос на 7% по сравнению с августом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что анализ структуры выданных кредитов показывает стабильный спрос жителей Ростовской области на покупку квартир в новостройках. Это большая часть сделок - 75%. При этом все ипотечные сделки на первичном рынке в регионе заключены с использованием защищенной схемы эскроу-счетов, что обеспечивает максимальную безопасность вложений дольщиков при покупке новой недвижимости. На покупку жилья на вторичном рынке пришлось 18% от общего объема ипотечных выдач, сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составил 5%.

Положительная динамика выдач ипотечных кредитов в Ростовской области свидетельствует о позитивной реакции населения на смягчение денежно-кредитной политики Банка России, констатировал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев. По его словам, с начала года жители Дона оформили ипотечные кредиты на первичном рынке на сумму 36,6 млрд рублей, на вторичном - 8,8 млрд рублей.