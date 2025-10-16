Чернышенко предложил провести презентацию кубинских инвестпроектов в туризме в РФ

Вклад туриндустрии в мировой ВВП в 2024 году - более $11 трлн, что эквивалентно 10% мирового ВВП, отметил вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил провести презентацию кубинских инвестпроектов в сфере туризма на международном форуме "Путешествуй!" в России, сообщили в аппарате вице-премьера.

"Возможности сотрудничества России и Кубы в сфере туризма имеют колоссальные перспективы. Для наших инвесторов можно провести презентацию ваших инвестпроектов в рамках международного форума "Путешествуй!", который пройдет в июне следующего года. В Москве вы участвуете в Форуме туристических территорий. Уверен, что новые контакты позволят найти способы взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Чернышенко в ходе рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в РФ Энрике Ортой Гонсалесом.

Вклад туриндустрии в мировой ВВП в 2024 году - более $11 трлн, что эквивалентно 10% мирового ВВП, отметил вице-премьер.

Орта Гонсалес назвал туристическую сферу доказательством того, как Россия и Куба могут успешно укреплять торгово-экономические связи и делать их более динамичными.

"У нас есть намерение двигать туризм вперед. В ходе выполнения моих обязанностей как главы дипломатической миссии я готов всячески содействовать российским и кубинским институтам и организациям для того, чтобы еще больше развивать наши торгово-экономические отношения, а также сотрудничество в других сферах", - заявил посол.