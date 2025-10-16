В Сочи выполнили тестовый рейс парома из Турции

Запуск регулярного сообщения является небезопасным, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Тестовый международный рейс парома "Сибридж" совершен в Сочи из Турции, однако запуск регулярного сообщения является преждевременным и небезопасным, заявил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Сочи прибыл тестовый международный рейс парома "Сибридж". Краснодарский край заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности. Но считаем, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна. Паром "Сибридж" может перевозить до 200 легковых и грузовых машин, которые должны проходить тщательную проверку. Организовать необходимые процедуры в порту Сочи сейчас невозможно", - заявил глава региона.