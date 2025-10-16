Россия видит перспективы по увеличению поставок газа в Узбекистан

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия видит значительные перспективы в наращивании объема поставок газа в Узбекистан, в том числе в виде СПГ, говорится в Telegram-канале правительства РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым на полях Российской энергетической недели (РЭН).

"Газпром" продолжает реализацию контракта на поставку природного газа в Узбекистан в объеме 7,7 млрд куб. м в год. При этом есть значительные перспективы по наращиванию объема поставок газа, в том числе СПГ", - сказано в сообщении.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что поставки российского газа в Центральную Азию (Узбекистан, Казахстан и Киргизию) за январь - август 2025 года выросли на 15%. "Газпром" по итогам 2024 года нарастил поставки газа в Узбекистан в 4,4 раза, до 5,64 млрд куб. м.

В июне 2023 года Узбекистан заключил с "Газпромом" двухлетний договор о покупке газа, объем поставок в сутки составляет 9 млн куб. м, а годовой - почти 2,8 млрд куб. м. Поставки по этому соглашению начались 7 октября 2023 года. При этом "Газпром" к 1 ноября 2025 года планировал начать поставки значительно больших объемов газа в страны Центральной Азии по газопроводу "Средняя Азия - Центр".

В июне 2024 года "Газпром" подписал соглашения на поставку газа в Киргизию, а также с Казахстаном о транзите российского газа в направлении Узбекистана и Киргизии на период 2025-2040 годов. В феврале 2024 года сообщалось, что правительство Узбекистана намерено модернизировать магистральную газовую систему республики, чтобы в 3,5 раза увеличить импорт газа из Российской Федерации, то есть с 9 млн до 32 млн куб. м в сутки.

