Россия и Таджикистан продвинулись по решению вопросов с "Сангтудинской ГЭС-1"

Правительство РФ сообщило об этом по итогам встречи, которую провели стороны на полях Российской энергетической недели

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия и Таджикистан существенно продвинулись в решении вопросов, связанных с совместным предприятием "Сангтудинская ГЭС-1". Об этом сообщило правительство России по итогам встречи, которую провели вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Шофакир Джума на полях Российской энергетической недели.

"В последнее время удалось существенно продвинуться в решении вопросов, связанных с работой совместного предприятия ОАО "Сангтудинская ГЭС-1", - говорится в сообщении.

Ранее Далер Джума говорил, что Таджикистан обеспечит возврат России инвестиций, вложенных в совместное таджикско-российское предприятие "Сангтудинская ГЭС-1", при этом российская сторона спишет задолженность таджикской стороны за электроэнергию, вырабатанную этой станцией.

В апреле 2025 года Джума и министр энергетики РФ Сергей Цивилев подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об эксплуатации "Сангтудинской ГЭС-1". Согласно документу, образовавшаяся задолженность таджикской стороны, составляющая порядка $297 млн, должна быть аннулирована. При этом срок возврата инвестиций продлен с 20 до 35 лет - до 2048 года.

О Сангтудинской ГЭС

ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" является совместным российско-таджикским предприятием, образованным в 2005 году. Доля РФ в уставном капитале составляет 75% минус одна акция, Таджикистана - 25% плюс одна акция. Гидроэлектростанция мощностью 670 МВт находится на реке Вахш в Хатлонской области Таджикистана. Она обеспечивает около 12% совокупной выработки электроэнергии в республике, за первые шесть месяцев 2025 года станция произвела более 1,480 млрд кВт·ч, что на 171,4 млн кВт·ч больше, чем за аналогичный период 2024 года.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.